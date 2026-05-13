CANLI YAYIN
Geri
Kars'ta korkutan ev yangını: Alevler bir anda her yeri sardı

Kars'ta korkutan ev yangını: Alevler bir anda her yeri sardı

Digor ilçesine bağlı Kocaköy’de Mehmet Yılmaz’a ait müstakil ev alevlere teslim oldu. Köylülerin seferber olduğu yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyünde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Mehmet Yılmaz'a ait müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm evi saran alevleri gören köy sakinleri durumu hemen ekiplere bildirdi.

2 Saatlik Zorlu Mücadele

İhbar üzerine köye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle alevler kısa sürede çatıyı tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışması neticesinde, yangın çevredeki diğer evlere sirayet etmeden söndürüldü.

Bunlar da Var

Makas atarken arkadan çarptı! O anlar araç kamerasına yansıdı
Makas atarken arkadan çarptı! O anlar araç kamerasına yansıdı
Lastiği patlayan otomobil konteyner iş yerine daldı
Lastiği patlayan otomobil konteyner iş yerine daldı
Küçükçekmece’de iş yeri alev alev yandı! O anlar kamerada
Küçükçekmece’de iş yeri alev alev yandı! O anlar kamerada
Eyüpsultan’da yangın dehşeti: 2’si çocuk 4 ağır yaralı
Eyüpsultan’da yangın dehşeti: 2’si çocuk 4 ağır yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle