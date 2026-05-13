Kars'ta korkutan ev yangını: Alevler bir anda her yeri sardı

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyünde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Mehmet Yılmaz'a ait müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm evi saran alevleri gören köy sakinleri durumu hemen ekiplere bildirdi.

2 Saatlik Zorlu Mücadele

İhbar üzerine köye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle alevler kısa sürede çatıyı tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışması neticesinde, yangın çevredeki diğer evlere sirayet etmeden söndürüldü.