Zehir şebekesi çökertildi! Çorum'da 7 ay süren nefes kesen operasyon

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu madde ticaretini bitirmek için başlattığı 7 aylık teknik ve fiziki takibi başarıyla sonuçlandırdı. Yürütülen titiz çalışmalar kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 15 kişilik şebeke deşifre edildi.

Baskınlarda Servet Çıktı

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçları didik didik arandı. Yapılan aramalarda; 30 bin 248 adet sentetik ecza hapı, 84 adet ekstazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 172 bin TL nakit para ile 120.65 gram altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca çalışma süresince uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 22 şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.

12 Kişi Cezaevine Gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, hakim karşısına çıktı. Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu ticaretinin odağında bulunan 12 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Çorum polisinin zehir tacirlerine yönelik operasyonlarının kararlılıkla süreceği bildirildi.