CANLI YAYIN
Geri
Araç takla attı, ortalık savaş alanına döndü! Trabzon'da feci olay

Kirazlık mevkisinde kontrolden çıkan araç metrelerce savrulup takla attı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, çevredeki vatandaşlara büyük korku yaşattı. Kirazlık mevkisinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Dehşet Anları Kamerada

Kazanın şiddeti, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın yolda savrulduğu ve ardından defalarca takla atarak durabildiği görülüyor. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 Kişi Yaralandı Araç içerisinde bulunan ve kazanın etkisiyle savrulan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle