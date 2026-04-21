Araç takla attı, ortalık savaş alanına döndü! Trabzon'da feci olay

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, çevredeki vatandaşlara büyük korku yaşattı. Kirazlık mevkisinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Dehşet Anları Kamerada

Kazanın şiddeti, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın yolda savrulduğu ve ardından defalarca takla atarak durabildiği görülüyor. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 Kişi Yaralandı Araç içerisinde bulunan ve kazanın etkisiyle savrulan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, durumlarının stabil olduğu öğrenildi.