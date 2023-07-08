Zana Govend kod adlı PKK'lı terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. Haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin kimliği tespit edildi. Öldürülen teröristin Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.