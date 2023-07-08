Haberler Haber Videoları Zana Govend kod adlı PKK'lı terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi

Zana Govend kod adlı PKK'lı terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi

Zana Govend kod adlı PKK'lı terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi
08.07.2023 10:30

OTOMATİK OYNAT

Haber 04:28
Kartal'da şok kaza! Ağaca...
Haber 00:54
Komisyondan geçti! 5 yıl erken...
Haber 08:07
EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA I...
Haber 01:36
Haziran ayında 15 bin 591...
Haber 01:59
Tanju Özcan'dan Faik Öztrak'a...
Haber 01:24
''Garson'' çözüldü, FETÖ...
Haber 02:01
Namus sözünü yutan Eren...
Haber 01:08
Kötü koku ortaya çıkarmıştı!...
Haber 03:18
NATO Genel Sekreteri...
Haber 02:15
İkinci el araç fiyatlarına...
Haber 07:27
Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu...
Haber 01:05
Ermeni hakemden büyük...

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. Haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin kimliği tespit edildi. Öldürülen teröristin Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.

Haber Videoları

Mehmet Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi.

Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

TİHA'LARLA OPERASYON YAPILDI
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda terörist grup etkisiz hale getirildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN ZAFER AKGÜN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.

SON DAKİKA