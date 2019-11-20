Haberler Video Yusuf Yazıcı, Ikone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletirse... Sosyal medya yıkıldı

Yusuf Yazıcı, Ikone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletirse... Sosyal medya yıkıldı

20.11.2019 11:36

Fransız ekibi Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı salon antrenmanında, takım arkadaşı Ikone'ye Müslüm Gürses dinletti... Instagram'dan yaptığı paylaşımda takım arkadaşı Jonathan Ikone'nin Müslüm Gürses'in 'Dargınım' şarkısına eşlik ettiği görüntülerde "Bizden biri" ifadelerini kullandı.


Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, salon antrenmanında takım arkadaşı İkone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletiyor. İşte İkone'nin şarkıya eşlik ettiği o anlar...

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