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Yüreğir'de yangın faciası: 3 çocuk öldü!
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Yüreğir'de yangın faciası: 3 çocuk öldü!

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 10:58 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 11:30

Adana Yüreğir'de yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti.

Adana'nın 19 Mayıs Mahallesi'ndeki müstakil evde ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Adana'da bir evde çıkan yangında 3 çocuk öldü. Fotoğraf:DHA



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da üşümesin diye yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu 3 kardeş öldü. Fotoğraf: DHA

Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, Hüseyin (6) ile kız kardeşleri Şam (4) ve Şahad Hüseyin'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen aile ve yakınları gözyaşı döktü.

Ekiplerin incelemesinin ardından 3 kardeşin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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