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Kaza sonrası sürücülerin yumruklu kavgası kamerada
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Kaza sonrası sürücülerin yumruklu kavgası kamerada

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 20:13 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 20:13

Balıkesir'de taksinin çarptığı motosiklet devrildi. Kaza sonrası sürücülerin yumruklu kavgası kameraya yansıdı.

Balıkesir'de taksi ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası iki sürücü arasında kavga çıktı. Kaza, Bandırma ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. L.E. yönetimindeki 10 AOH 17 plakalı motosiklet, iddiaya göre S.E.'nin kullandığı 10 T 2178 plakalı taksi tarafından sıkıştırıldı. Motosiklet plastik bariyerlere çarpıp devrilirken, sürücü hafif yaralandı. Kazanın ardından taksi şoförüne tepki gösteren L.E., elindeki kaskı yere fırlattı. Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansırken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

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