Yunan haber siteleri tarafından hedef gösterilen Türk gazeteci A Haber'e konuştu: Hukuki yollara başvuracağız

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki girişimlerini engellemek adına her yola başvuran Yunanistan bu kez büyük bir skandala imza attı. Haber çalışmaları için Meis Adasına giden 2 Anadolu Ajansı personeli ırkçı bir Yunan site tarafından hedef gösterildi ve AA muhabiri Tevfik Durul’un pasaportu o sitede paylaşıldı. Durul, yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Tevfik Durul, yaşananlarla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını bildirdi.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki girişimlerini engellemek adına her yola başvuran Yunanistan bu kez büyük bir skandala imza attı. Haber çalışmaları için Meis Adasına giden 2 Anadolu Ajansı personeli ırkçı bir Yunan site tarafından hedef gösterildi. Ardından da Anadolu Ajansı Yunanistan muhabiri Tevfik Durul'un pasaportu o sitede paylaşıldı. Durul, yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.
BİLGİLERİMİZİ AFİŞE EDİLDİ
Sürekli tehdit edildiklerini ve yaptıklarını haberlerin Yunan medyasında eleştirildiğini dile getiren Durul, "Meis'e direkt uçuş olmadığı için Atina'dan yola çıktık ve uçakla Rodos'a geçtik. Rodos'tan da gemi yoluyla dün akşam saatlerinde adaya vardık. Biz adaya vardıktan hemen sonra söz konusu bu sitede benim ve foto muhabiri arkadaşım Ayhan Mehmet'in bilgileri afişe edilerek, benim pasaportumun kimlik sayfası, fotoğrafı bu sitede yayınlandı.
HEDEF GÖSTERDİLER
Tek işleri Türk karşıtı haber yapmak olan bu site bizi hedef gösterdi. Çıkan haberde bizden 'MİT ajanı' diye bahsettiler. Sürekli bizim yaptığımız haberler Yunan sitelerinde yerden yere vuruluyor, eleştiriliyor." dedi.