Yunan haber siteleri tarafından hedef gösterilen Türk gazeteci A Haber'e konuştu: Hukuki yollara başvuracağız

03.09.2020 10:34

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki girişimlerini engellemek adına her yola başvuran Yunanistan bu kez büyük bir skandala imza attı. Haber çalışmaları için Meis Adasına giden 2 Anadolu Ajansı personeli ırkçı bir Yunan site tarafından hedef gösterildi ve AA muhabiri Tevfik Durul’un pasaportu o sitede paylaşıldı. Durul, yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Tevfik Durul, yaşananlarla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını bildirdi.