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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilitlendi
13.10.2020 19:28

İstanbul'da yağmur sonrası yine alışılmış görüntüler ortaya çıktı. Aniden başlayan sağanak yağış etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 18.20 itibariyle yüzde 83'e ulaştı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.


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