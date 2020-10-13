İstanbul'da yağmur sonrası yine alışılmış görüntüler ortaya çıktı. Aniden başlayan sağanak yağış etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 18.20 itibariyle yüzde 83'e ulaştı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilitlendi
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