Yasemin Minguzzi'den Trabzonspor'a vefa teşekkürü: "Desteğin anlamı bizim için çok büyük"

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 01:27 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 01:46

"O bıçak darbeleri bütün Türkiye'ye saplandı"

Oğlunun katledilmesinin sadece kendi ailelerini değil, tüm toplumu derinden yaraladığını ifade eden Yasemin Minguzzi, "O bıçak darbeleri sadece bize değil, bütün Türkiye'ye saplandı" sözleriyle ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı. Evladını kaybettikten sonra adaletin tecelli etmesi için büyük bir hukuk mücadelesi başlattığını belirten Minguzzi, bu süreçte davanın ve duruşmaların takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gözyaşlarıyla yazılan 400 sayfalık ağıt

Ahmet'in anısını yaşatmak ve yaşadıkları süreci tarihe not düşmek adına bir kitap kaleme aldığını açıklayan Yasemin Minguzzi, eseri oluştururken çektiği büyük acıyı şu sözlerle aktardı:"Son birkaç ay içerisinde her gün 6-7 saat ağlaya ağlaya yazdım. Çünkü orada Ahmet'in hatıraları, ailecek yaşadıklarımız ve duruşmalarda yüzleştiğimiz çok ağır gerçekler var."

"Keşke Ahmet abim yerine ben ölseydim"

Yaşanan feci olayın ardından Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kendilerine taziye ve destek mektupları yağdığını dile getiren Minguzzi, toplumsal dayanışmanın kendilerine güç verdiğini söyledi. Aldığı binlerce mektup arasından unutamadığı bir anısını paylaşan acılı anne, "7'den 70'e binlerce mektup geldi. 14 yaşındaki bir çocuğun gönderdiği kargodan çıkan rüzgâr güllerini ve içindeki 'Keşke Ahmet abim yerine ben ölseydim' yazan o notu hiçbir zaman unutamıyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Trabzonspor'a anlamlı vefa teşekkürü

Programda kulüplerin ve spor camiasının desteğine de değinen Yasemin Minguzzi, Trabzonspor Kulübü'ne özel olarak teşekkür etti. Bordo-mavili kulübün, Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını Papara Park'ta yaşatma kararı alarak çok büyük bir vefa örneği sergilediğini belirten Minguzzi, bu anlamlı desteğin hem kendileri hem de Ahmet'in hatırası için çok kıymetli ve teselli edici olduğunu sözlerine ekledi. Olayla ilgili yürütülen hukuki süreç yakından takip ediliyor.