AYM üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' tehdidine Mehmet Metiner'den A Haber'de sert tepki

AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" tehdidine tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de Siyasetçi Yazar Mehmet Metiner'den geldi. A Haber canlı yayınında AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imasını yorumlayan Metiner "Bu 'darbeyle al aşağı edemedim ama biz Anayasa Mahkemesi kararlarıyla seni iradeni paralize ederiz' tehdididir." ifadelerini kullandı. Metiner, "Söylediğin sözün arkasında mertçe duracak bir yüreğe sahip değilsen hukukun arkasına saklanma. Seni oraya atayan Abdullah Gül'ün arkasına sığınacaksan o cübbe sana dar gelir. Orası siyaset yapılacak yer değildir." dedi.

Memleket Meselesi programında AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar Yanıyor" paylaşımına tepki gösteren Siyasetçi Yazar Mehmet Metiner, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ORASI SİYASET YERİ DEĞİLDİR"

AYM'nin siyaset yeri olmadığını belirten Metiner, "Söylediğin sözün arkasında mertçe duracak bir yüreğe sahip değilsen hukukun arkasına saklanma. Seni oraya atayan Abdullah Gül'ün arkasına sığınacaksan o cübbe sana dar gelir. Orası siyaset yapılacak yer değildir." dedi.

"HADSİZ DAVRANIŞLAR SERGİLİYORLAR"

A Haber'de konuşan Metiner sert sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Sayın Devlet Bahçeli'nin de altını çizdiği hususun gerçekleşmesi gerekiyor. Eski Türkiye'nin bir vesayet organı olarak konumlandırılan, 1961 anayasasıyla birlikte sistemimizin için konumlandırılan bir Anayasa Mahkemesi bugünkü Türkiye'de de tekrar kendini vesayet odağı gibi görmeye başlıyor. Ve üyesi eski üniversite hocası da siyaset yapmayı marifet sanıyor. Sonra da yüreği yetmeyince "öyle demek istemedim, hukukun ışığından söz ettim. Anayasa Mahkemesi çoğunluğunu belirli bir grubun oluşturduğu yargı kararlarıyla kendilerini konuşturuyorlar. Yetmeyince de böyle paylaşımlarla hadsiz davranışlar sergiliyorlar."

"BU BİR DARBE TEHDİDİDİR"

Hükümetin darbe iması ile tehdit edildiğini belirten Metiner, "Bu siyasi iradeye yöneltilmiş bir tehdittir. Genel Kurmay üzerinden yapılan bir ima. Bu, "Darbeyle al aşağı edemedim ama biz Anayasa Mahkemesi kararlarıyla seni iradeni paralize ederiz" tehdididir." şeklinde konuştu.