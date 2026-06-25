Venezuela'daki enkazın altından bir kadın kurtarıldı

İngiltere Başbakanı istifa etti! 10 numara'da "Andy Burnham" dönemi başlıyor

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Rutte'den flaş açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi çok kritik olacak

Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde deprem!

Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde deprem!