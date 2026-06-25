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Venezuela'daki enkazın altından bir kadın kurtarıldı

Venezuela'daki enkazın altından bir kadın kurtarıldı

Venezuela'da meydana gelen 7.5 ve 7.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Büyük bir yıkımın oluştuğu depremde ekipler 1 kadını enkaz altından kurtardı.

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Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya

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