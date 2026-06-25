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Venezuela'daki enkazın altından bir kadın kurtarıldı
Venezuela'daki enkazın altından bir kadın kurtarıldı
Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 05:45
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NSosyal
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Venezuela'da meydana gelen 7.5 ve 7.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Büyük bir yıkımın oluştuğu depremde ekipler 1 kadını enkaz altından kurtardı.
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Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde deprem!
Nilsu Çakıroğlu
Takvim.com.tr
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