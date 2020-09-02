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    Son dakika: Terör örgütü 'da çözülme sürüyor! 'ta 2 terörist teslim oldu

    Son dakika haberi... koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 2 terörist 'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 146'ya yükseldi.

    PKK'da çözülme sürüyor!

    , Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütüne 2014 ve 2016'da katıldıkları belirlenen teröristlerin, son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

    TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 146'YA YÜKSELDİ
    Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 146'ya yükseldiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
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