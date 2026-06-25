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Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem!

Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem!

Japonya’da merkez üssü Iwate eyaleti açıkları olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

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Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya

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