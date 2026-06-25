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Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem!
Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem!
Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 03:38
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NSosyal
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Japonya’da merkez üssü Iwate eyaleti açıkları olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.
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