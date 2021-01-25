Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye ders niteliğinde cevap!

CHP'ye yakınlığıyle bilinen yandaş gazeteci Nevşin Mengü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti. Rusya'daki olaylarda bir göstericisinin polise saldırmasını "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" şeklinde yorumlayan Mengü'ye Cüneyt Arkın'dan ders niteliğinde bir cevap geldi. Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Rusya'da muhalif lider Aleksei Navalnıy'ın gözaltına alınmasın ardından hareketli günler yaşanıyor. Başkent Moskova başt olmak üzere çok sayıda şehirde düzenlenen gösterilerde prostestocular ve polisler arasında sıcak temaslar yaşanıyor.



CHP ve HDP'ye yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Nevşin Mengü, Rusya'daki olaylara dair sosyal medya hesabı Twitter üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulundu.



Bir Rus göstericinin polise saldırma anlarını paylaşan Mengü, "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" yorumunu yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Usta oyuncuyu, polise saldıran muhaliflerle bir tutan skandal paylaşıma Cüneyt Arkın'dan ve toplumun birçok kesiminden tepki gecikmedi.



"FAKAT CÜNEYT ARKIN KENDİ POLİSİNE ASKERİNE SALDIRMAZ"

Cüneyt Arkın, Nevşin Mengü'nün kendisini polise saldıran bir göstericiye benzetmesine "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz" paylaşımını yaparak tepkisini dile getirdi.



Mengü'ye ders niteliğinde cevap veren Arkın'ın bu paylaşımı sosyal medyanın da gündemine oturdu.



"NEVŞİN, ZİHNEN VE KALBEN BU TOPRAKLARA VE BU MİLLETE KARŞI YABANCI"

Konuya ilişkin birçok tweet atıldı. Bir sosyal medya kullancısı, "Nevşin, zihnen ve kalben bu topraklara ve bu millete karşı yabancı olduğu için sizi anlayamaz Sayın Cüneyt Arkın" ifadelerini kullandı.



"OTURDUĞU YERDEN BİZANS TOKATLIYOR"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Bu arada Cüneyt Arkın, performansının üstüne çıkmış oturduğu yerden Bizans tokatlıyor..." paylaşımını yaptı.

"CÜNEYT ARKIN'IN ATTIĞI OKLARIN HEDEFİ ISKALADIĞI GÖRÜLMEMİŞTİR"

Twitter'da yapılan bir diğer paylaşımda da "Cüneyt Arkın'ın attığı okların hedefi ıskaladığı görülmemiştir. Bu filmlerde böyleydi, gerçekte de gördük ki böyleymiş" ifadeleri kullanıldı.