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CHP'li Aytuğ Atıcı'dan akılalmaz sözler! "Erdoğan gitsin diye canımı veririm!"

CHP'li Aytuğ Atıcı'dan akılalmaz sözler!
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Hizmetten, projeden, yapıcı işlerden nasibini almayan kronik muhalefetin tek derdi Başkan Erdoğan'ı "indirmek". Peş peş darbe imalarıyla eleştiri oklarını üzerine çeken muhalefet cephesinden tepki çeken bir açıklama daha geldi. CHP'li Aytuğ Atıcı, canlı yayında Erdoğan'ın gitmesi için canını vereceğini söyledi.


Özel bir TV kanalında yayınlanan bir canlı yayın programına katılan CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın sözleri ile ilgili yaptığı açıklamada 'Erdoğan gitsin diye canımı veririm' dedi.

Biden'ın Türkiye iç siyasetine müdahale anlamı taşıyan sözleri ile ilgili yaptığı açıklamada Atıcı, 'Erdoğan gitsin diye canımı veririm ama dışarıdan bir müdahale olursa bizi karşılarında bulurlar.' ifadelerini kullandı.

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