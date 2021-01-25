Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 36’ya yükseldi! İstanbul'a güzel haber

Kuraklık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sorunların başında geliyor. Yağışların azalmasıyla barajların doluluk oranı endişe yaratacak şekilde düşmüştü. İstanbul'a güzel haber son günlerde düşen yağışların ardından geldi. Aralık ayında doluluk oranı yüzde 23 seviyelerine düşen Elma barajı, Ocak ayının sonunda yüzde 36 seviyelerine yükseldi.