Yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlandı! İşte ilk görüntüler 15.04.2020 15:04

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alana yeni tip koronavirüs şu ana kadar 2 milyona yakın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs akciğerlere yerleşerek hastaların nefes almalarını engelliyor. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde önemli yere sahip olan solunum cihazlarının yerli üretime başlanacağını açıklamıştı. Modül Grup tarafından üretilen mekanik ventilatör (solunum cihazı) Oxivent’in sergilendiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Seri üretime başlanılan yerli solunum cihazları Mayıs sonuna kadar teslim edilecek.

Türkiye, yerli ve milli kaynakları ile koronavirüsle mücadele ediyor.

Ülkemizde koronavirüs yayılımının engellenmesine yönelik alınan tedbirlerin yanında yerli ve milli imkanlarla yapılan üretimler büyük önem taşıyor.

SERİ ÜRETİM BAŞLADI

Bu kapsamda koronavirüs tedavisinde solunum problemlerinin giderilmesinde kullanılacak yerli ve milli mekanik ventilatör seri üretime geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Mayıs ayı sonuna kadar Sağlık Bakanlığı'na 5 bin adetlik teslimat yapılacak.

Modül Grup tarafından üretilen mekanik ventilatör (solunum cihazı) Oxivent'in sergilendiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Cihazın üretiminde yer alan ekip üyeleri toplu halde görüntü verdi.