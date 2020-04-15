Ankara'da maske almaya giden çarşaflı kadına alçak saldırı! "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter"

İslam düşmanlığının son örneklerinden biri Ankara'da yaşandı. Bir saldırgan, maske almak için eczaneye giden çarşaflı kadını hedef alarak "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" dedi. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.
Son zamanlarda özellikle sosyal medyadan da yapılan operasyonlarla beslenen İslam düşmanlığının son örneği Ankara'da yaşandı. Twitter'da yayınlanan bir video, vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
"MASKEYE GEREK YOK BAŞINDAKİ YETER"
Görüntülerde, koronavirüsten korunmak için devletin önerdiği gibi eczaneye giderek maske temin etme hakkını kullanan bir kadına sırf çarşaflı olduğu için saldırıldığı görülüyor. İslam düşmanı saldırgan, kadının üzerine yürüyerek "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" şeklinde nefret dolu söylemlerde bulunuyor.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Twitter kullanıcıları 28 Şubat zihniyetine göndermede bulunarak "İslam düşmanları yine azdılar" yorumunda bulundu.