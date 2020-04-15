Filyasyon nedir? Filyasyon Türkiye'de koronavirüse karşı nasıl uygulanıyor? 15.04.2020 15:29

Filyasyon yöntemi ne demek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın basın toplantısında kullandığı Filyasyon teriminin ardından vatandaşlar Filyasyon nedir sorusuna yanıt arıyor. Filyasyon nasıl yapılıyor? Filyasyon ne demek? Filyasyon ekibi ne iş yapar? Bakan Koca, Türkiye genelinde 4 bin 600 Filyasyon ekibi olduğunu ifade etmişti. A Haber Muhabiri Rüya Akkuş Ankara'da bulunan Filyasyon merkezinden ayrıntıları aktardı.

Filyasyon nedir? Filyasyon ne demek? Filyasyon ekibi ne iş yapar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam düzenlediği basın toplantısında sık sık filyasyon kelimesini kullandı. Bu kelimeyi duyan vatandaşlar, Filyasyon nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Filyasyon nasıl yapılıyor? Filyasyon ne demek? Filyasyon ekibi ne iş yapar? İşte merak edilen bilgiler!

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır.

Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

FİLYASYON NASIL YAPILIYOR?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi'nde filyasyon şöyle açıklanıyor:

"Saha incelemesi/filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bununla sağladık...11 Mart'tan itibaren biz her vakada biz filyasyon yöntemini uyguladık. Pozitif çıkan her hastanın temas ettiği kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. Bunun ne kadar titizlik gerektiren bir süreç olduğunu anlamak zordur" dedi.

Koca, Türkiye'de filyasyon yönteminin uygulandığını ve vaka artış hızının azaltılmasında bu yöntemin önemli rol oynadığını belirtti ve şöyle konuştu:

"Filyasyon, bulaşıcı bir hastalıkla ilgili bulaş zincirinin taranmasının adıdır. Vaka artış hızını kontrol altına almayı bu yöntemle yaptık. Bizim gibi uygulayan başka bir ülke olmadı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de 81 ilde bir koronavirüs vakası tespit edildiğinde, söz konusu kişinin iş ve aile bilgileri otomatik olarak Sağlık Bakanlığı'nın sistemine düşüyor. Bu noktada filyasyon ekipleri harekete geçiyor.

Üç kişiden oluşan filyasyon ekipleri vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat boyunca tarama yapıyor

Doğrudan adrese ulaşan ekipler her yeni vakada hastalığa karşı yeni bir ağ kuruyor.

Filyason çalışmalarının bir bölümü de aile hekimleri tarafından yürütülüyor.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Temaslı takibin en yüksek oranda olduğu il yüzde 99'la Zonguldaktır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da 1200 ekip görev almaktadır" dedi.