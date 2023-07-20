Haberler Haber Videoları Yeni bir İstanbul Kuruluyor! Bakan Özhaseki duyurdu: "Kaybedecek 1 saniyemiz yok"

Yeni bir İstanbul Kuruluyor! Bakan Özhaseki duyurdu: "Kaybedecek 1 saniyemiz yok"

Yeni bir İstanbul Kuruluyor! Bakan Özhaseki duyurdu: "Kaybedecek 1 saniyemiz yok"
20.07.2023 15:04

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz gün İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon riskli yapı bulunduğunu açıkladı. Megakentin deprem açısından dünyada en riskli 10 büyükşehir arasında yer aldığını belirten Özhaseki, son 11 senede 800 bine yakın konutun dönüştürüldüğünü vurguladı. İncelemeler kapsamında Anadolu yakasında 150 bin, Avrupa yakasında ise 200 bin konutluk yeni rezerv alanlar tespit ettiklerini aktaran Özhaseki, "Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul için özel bir birim kurarak baştan sona düşündüklerimizi en hızlı bir biçimde yapmamız gerekiyor. Ciddi yasalar ortaya koyarak, hızlı bir şekilde bizim İstanbul'u depreme hazırlamamız gerekiyor" dedi.

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