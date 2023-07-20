Başkan Erdoğan'dan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Erdoğan, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde hizmete açtı. Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Batı'ya çift devletli çözüm çağrısı yapan Erdoğan, "Uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değil." dedi. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olan Yeni Ercan Havaalanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak.