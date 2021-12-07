Yasadışı göçe geçit yok: 14 bin mülteci, 500 organizatör yakalandı

Türkiye'nin en doğusunda hava şartlarına rağmen yasadışı göçe karşı büyük bir mücadele veriliyor. Göçmenlerin yoğun olarak kullandığı sınır geçiş noktalarının başında gelen Van'da, emniyet ekipleri titiz bir çalışma yürütüyor.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar yakalanıyor. Kaçakçıların mültecileri sakladıkları şehir merkezinde 'şok evleri' diye adlandırılan bekleme noktalarına baskın yapılıyor. 2021'de sadece Van'da ülkeye yasal olmayan yollardan giren 14 bin 300 göçmen ile 500 organizatör yakalandı.

"SINIRDA CİDDİ ÖNLEMLER ALINDI"

Yaklaşık 30 yıldır bölgede göç üzerine çalışmalar yürüten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz, Afganistan'daki gelişmelere bağlı olarak yaşanan göçe karşı Türkiye'nin sınır bölgelerinde önemli önlemler aldığını, Türkiye'nin Afgan göçüne ciddi anlamda direnç göstermeye devam edeceğini söyledi. Düzensiz göçün dünya ve Türkiye gündemini meşgul etmeye devam edeceğini ifade eden Orhan Deniz, Türkiye'nin jeostratejik bakımdan Avrupa ile doğusu arasında zaten doğal göç yolu olduğunu belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, Deniz, kış sürecinde sıcaklıkların -40'a vardığı göç yolunda geçişlerin dip yapacağını belirterek şunları söyledi:



Orta Doğu, Orta Asya, Güney Asya ülkeleri üzerinden Türkiye'ye gelip Türkiye'den de Avrupa'ya gitmeye çalışan insanlar için ülkemiz tarihsel olarak kadim bir göç güzergâhı üzerinde bulunuyor.



Afganistan'dan İran'a, Taliban sonrası 750 bin civarında insanın geçtiği biliniyor. Benzer bir şekilde Pakistan'a da yüz binlerce insan geçti. Bu insanların önemli bir kısmı tekrar Afganistan'a geçmeyecek.



Önümüz kış mevsimi, bölgenin coğrafi şartlarından dolayı göçmenlerin hareket etmesi kolay değil. Türkiye-İran sınırını kullanacak göçmenler için hava sıcaklığı -40, -50 dereceyi bulduğu ortamda hareket etme ihtimali yok denecek kadar az olacak. Bu göç dalgasını en azından şimdilik bahar ve yaz aylarına kadar öteledik.



"TÜRKİYE, AFGAN GÖÇÜNE BÜYÜK BİR DİRENÇ GÖSTERİYOR"

Prof. Dr. Orhan Deniz: Afgan göçünün geleceğini etkileyecek etmenlerden biri de Türkiye'nin durumu olacak. Türkiye'nin özellikle sınır koruma ve güvenlik politikası burada son derece önemli. Türkiye'nin doğu sınırında aldığı önlemler, duvar inşaatı, tel örgüler, hendekler, termal kameralarla sınır denetimi ve tüm bunlara ilave olarak askeri personel ve özel harekât polisleri ile sınır hattı bir ölçüde koruma kalkanına dönüştürüldü. Bunun istikrarlı bir hale getirilmesi, esnetilmeden devam ettirilmesi önemli. Türkiye, Afgan göçüne ciddi anlamda direnç gösterecektir. İran zaten göç ile boğuşan bir ülke. İran'ın tutumu bizim tutumumuza da bağlı.