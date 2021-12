Prof. Dr. Teoman Duralı'ya veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti. Kasım ayında kanser tedavisi nedeniyle 2 kez ameliyat geçiren Duralı, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.







Duralı'nın cenaze namazı Fatih Camii'nde ikindi ezanının okunmasının ardından kılındı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Prof.Dr. Teoman Duralı'nın naaşı Fatih Camii'ne getirildi. Duralı'nın cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile akrabaları ve sevenleri katıldı.





Duralı'nın cenaze namazı ikindi ezanının okunmasının ardından kılındı. Duralı, Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı için İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi'nde tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, bir fikir üretim merkezi gibi çalışan Teoman Duralı hocanın Edebiyat Fakültesi'nin büyük bir değeri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ak, bir akademisyen olarak Duralı'nın sadece kendi bölümünün öğrencilerini değil, diğer bölümlerdeki talebeleri de etkileyen bir kişi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek odasındaki sohbetleriyle gerekse koridordaki duruşlarıyla, derslerindeki yoğun rağbetle hiç durmak bilmeyen enerjisiyle etrafını aydınlatırdı. Hepimiz geldik ve aldığımız her nefesle bulunduğumuz yolu azaltıyoruz. Bu kurumlar önderlerinin açtığı yoldan geçecek insanlarla sürdürüldü. Bizim tesellimiz şudur ki; hocamızın şöyle arkasına baktığımız zaman onun münevverliğinden tenevvür etmiş bir çok yetişmiş simayı görüyoruz. Bir alim olarak hayattan ayrıldı ama fikirleriyle yaşıyor. Biz buna inanıyoruz."

"ÖĞRENCİLERİMİZ ONU DİNLEMEK İÇİN AMFİLERİ TIKLIM TIKLIM DOLDURUYORDU"

İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi de Teoman Duralı hocanın yerinin doldurulması zor şahsiyetlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Onun yetiştirdiği kıymetli akademisyenler onun geleneğini devam ettirecek. Dile bakışımı onun Biyolojik Felsefe kitabıyla öğrendim. Her önemli felsefeci gibi dile değer veren entelektüel bir münevverdi. Türk dilini canından aziz bilir, onu korumak için her mecliste fikirlerini dile getirirdi." şeklinde konuştu.

Teoman Duralı hocanın akademi camiasının bir mensubu olarak 50 yılı aşkın bir zaman üniversitede olduğunu belirten Develi, "Öğrencilerimiz onu dinlemek için amfileri tıklım tıklım dolduruyordu. Elbette çok özleyeceğiz. Rabbim onu rahmetiyle en yüksek makamla cennetiyle mükafatlandırsın." dedi.

"BİLGİ VE HAKİKAT ÜNİVERSİTESİ İDEALİYLE YETİŞTİ VE BU BİZİ DE BU İDEALLE YETİŞTİRDİ"

İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Cengiz Çakmak, Teoman Duralı'nın vefatının kendisini derinden üzdüğünü dile getirerek, "Alimin ölümü alemin ölümüdür. Hakikaten biz alemin ölümünü hocamızla gördük. Hocamızla bir dönem kapanmadı. Hocamız bilgi ve hakikat üniversitesi idealiyle yetişti ve bu bizi de bu idealle yetiştirdi. Her şeyden önce benim ağabeyimdi ve ustamdı." değerlendirmesinde bulundu.

Teoman Duralı'nın oğlu Deniz Duralı ise babasının, İstanbul Üniversitesi'ne öğrenci olarak geldiğini ve burada hoca olarak yıllarını geçirdiğini anlatarak, "İnşallah yetiştirdiği öğrenciler ondan çok daha iyi yerlere gelecek. O da bir hoca olarak bundan son derece bahtiyar olacaktır." diye konuştu.

İslam felsefesi araştırmacısı Prof. Dr. Mahmut Kaya da Teoman Duralı'nın hem akademik hayatta hem de sosyal hayatında hep paylaşımcı bir karakteri olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Aynı dönemde asistan olduk, 40 yıl aynı koridoru paylaştık. Can dostumuzdu, sırdaşımızdı, arkadaşımızdı, gönüldaşımızdı. Sohbetleri çok coşkuluydu, heyecanlıydı. Gezmeyi çok severdi. Daha öğrenciyken buradan çıkıp İran üzerinden, Afganistan, Hindistan üzerinden Asya'ya seyahatler yapmıştır. Biz vefatından 10 saat önce helalleştik. Ben dedim ki, 'Sen çok hastalıklar geçirdin, inşallah bunu da geçireceksin, merak etme.' Şakalaştık, hiç böyle olacağını düşünmezdim. Allah rahmet eylesin."

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra Duralı'nın dostları, arkadaşları ve üniversiteden akademisyen arkadaşları ve öğrencilerinin katıldığı törende konuşmaların ardından dua edildi.

Felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Teoman Duralı'nın naaşı, İstanbul Üniversitesindeki törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Fatih Camisi'ne uğurlandı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Duralı'nın, Türkiye'nin fikir dünyasının önemli değerlerinden olduğunu belirten Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bilim-kültür alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülünü alacak isimlerden biri olan hocamızın eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, sohbetleri, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tefekkür dünyamıza unutulmaz hizmetleri olmuştur. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."



KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Duralı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde bilim - kültür alanında ödüle layık görülmüştü.



Duralı, Fikriyat için yazdığı, "Ölüm, sınavın sonu: Dirimsiz hayata diriliş" başlıklı yazısında, hayatın sonuyla ilgili, "Ölüm, dünya bilgisinin kesinlikle sonlandığı ufuk çizgisidir. O kapıyı bize açan tek anahtar, imândır. Uzak yol gezgini, seyâhata çıkmadan önce, uzun süre zihince, bedence ve erzakca özenle hazırlanır. İşte dirimli-bedenli yaşama da, ölüm yolculuğuna hazırlık devresidir. Ancak, öteki yolculukların tersine, bu seyâhatin çıkış ânı baskın çoğunlukla bilinmez. Bu da, Rahmet ile Adâletin şâhikasıdır." ifadelerini kullanmıştı.



Felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Duralı'nın vefatının ardından birçok önemli isim, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirerek, baş sağlığı mesajında bulundu.



"ACIMIZ BÜYÜK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Teoman Duralı için taziye mesajı paylaştı.



Altun, "Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak…" dedi.

"GERİDE BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKTI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Oktay, mesajında, "Türkiye'nin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerinden, tefekkür dünyamızın önemli ismi Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı Hakk'a yürüdü. Ülkemize yaptığı hizmetler ve çalışmalarıyla geride büyük bir miras bıraktı. Mekanı cennet, makamı ali olsun" sözlerini kullandı.





"ÜNİVERSİTE YILLARIMIN EN GÜZEL DERSLERİNİ ONUNLA YAPTIK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun" paylaşımında bulundu.

EMİNE ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yeryüzünün kandili olan bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Kültür ve düşünce dünyamızın kıymetli ismi, Şaban Teoman Duralı hocamızın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Makamı ali olsun." ifadesini kullandı.









"TEFEKKÜR DÜNYAMIZDAN BİR YILDIZ KAYDI"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesaı Twitter üzerinden Teoman Duralı ile ilgili bir mesaj yayımladı.



Kabaktepe, "Tefekkür dünyamızdan bir yıldız kaydı. Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Yetiştirdiği binlerce öğrenci ve düşünce dünyamıza katkılarıyla unutulmayacak bir insandı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.





"BÜYÜK BİR HAYAT SON BULDU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan PROF. DR. TEOMAN DURALI artık aramızda değil. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.







FİKİR DÜNYAMIZIN ÖZGÜN VE ZİRVE İSMİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Allah makamını âli, mekânını cennet eylesin.





Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Düşünce dünyamızın mimarlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamız ebediyete göç eyledi. Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri, medeniyetimizi inşa etmeye hep devam edecek. Mekanı cennet olsun.









"YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLERLE HATIRLAYACAĞIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Ülkemizin önemli düşünürlerinden gerçek bir münevver ismi, Şaban Teoman Duralı hocamızı kaybettik. Onu hep, bilime katkıları ve yetiştirdiği öğrencileri ile hatırlayacağız. Allah mekanını cennet eylesin.





"ÖMRÜNE İLME ADAYAN GERÇEK BİR ENTELEKTÜEL"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ömrünü ilme ve talebelerine adayan gerçek bir entelektüel Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet, makamı âli olsun.





AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Eserleri ve hayatı ile ortaya koyduğu, köklerimiz üzerinden fikren yeniden dirilişimiz mücadelesinde cesaretli duruşuyla gerçek bir mütefekkir, büyük bir felsefeci ve yol göstericiydi. Prof. Dr. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan Rahmet ve mağfiret diliyorum. Başımız sağolsun.

"KIYMETLİ BİR FELSEFECİ GÖÇTÜ BU DÜNYADAN"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan" ifadelerini kullandı.

Çelik, "İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

TEOMAN DURALI KİMDİR?

Felsefeci, akademisyen, profesör. 7 Şubat 1947 Kozlu / Zonguldak doğumlu. Tam adı Teoman Şaban Duralı. Zonguldak'ta başladığı ilköğrenimini Ankara'da tamamladı ve ortaöğrenimini Ankara TED Kolejinde yaptı. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü (1973) bitirdi. 1975 yılında aynı üniversitenin Felsefe Bölümünde asistan olarak çalışmaya başladı. "Biyoloji Felsefesine Dair" teziyle felsefe doktoru (1977) oldu. 1978 yılında NATO bursuyla Paris'te biyo-teknoloji seminerlerine katıldı. 1982 yılında yardımcı doçent, aynı yıl biyoloji felsefesi üzerine verdiği tezle doçent, 1988 yılında profesör oldu. 1992-93 yıllarında Kuala Lumpur/Malezya'da, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde, 1995-97 ve 1999 yıllarında ISTAT (Kuala Lumpur)'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yurtdışında değişik zamanlarda inceleme ve araştırma gezileri yaptı. Yurtiçinde ise, asıl görev yeri olan İstanbul Üniversitesinden başka, pek çok üniversitede değişik alanlarda dersler ve konferanslar verdi. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı oldu.

Türkçe, İngilizce ve çeviri makalelerini Felsefe Arkivi, Yazı, Bilim Dergisi, Türk Kültürü, Forum, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlim ve Sanat, Felsefe Konuşmaları, Milli Kültür, Bilim-Felsefe-Tarih, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yıllığı, Yeni Toplum, Turkish Daily News, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni, Dergâh, Diplomatik, Yeni Şafak, Zaman, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, NQP Türkiye, Gerçek Hayat, İstanbul'daki Anadolu, Eğitimbilim, Altınoluk, Umran, Kutadgubilig dergi, gazete ve yıllıklarında yayımladı. 2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülünü aldı.

ESERLERİ

Canlılar Sorununa Giriş / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Çalışmalar (1982), Biyoloji Felsefesi / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı (1992), Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (1995), Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine (1996), A New System of Philosophy-Science frol the Biological Standpoint (1996), Felsefe-Bilime Giriş (1998), Çağdaş Küresel Medeniyet / Anlamı-Gelişimi-Konumu (2000), Çağdaş Küresel Medeniyet (2006), Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (2007), A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint, SorunNedir, Sorun Çağının Anatomisi – Çağımızın Felsefece Teşrihi (Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Mehmet Sabri Genç, 2009), Omurgasızlaştırılmış Türklük (2013).