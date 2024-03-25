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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 15:40 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 15:40

Yargıtay Başkanlığı seçimi 4'üncü tura kaldı!

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle bugün yapılmaya başlanan 5 adaylı seçimlerin üçüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Başkanlık için seçimlere yarın devam edilecek.

2'nci turda da adaylar, salt çoğunluğun oyunu alamadı ve 3'üncü tur oylamasına geçildi. Bu turda adaylardan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 12'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal 10, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ile 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 96'şar oy aldı. Adayların salt çoğunluk olan 175 oya ulaşamaması nedeniyle oylama 4'üncü tura kaldı. Yarın yapılacak 4'üncü tur oylamasında, 3'üncü turda en çok oyu alan Akarca ile Şentürk ve Kerkez yarışacak.

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