Yargıtay Başkanlığı seçimi 4'üncü tura kaldı!

2'nci turda da adaylar, salt çoğunluğun oyunu alamadı ve 3'üncü tur oylamasına geçildi. Bu turda adaylardan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 12'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal 10, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ile 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 96'şar oy aldı. Adayların salt çoğunluk olan 175 oya ulaşamaması nedeniyle oylama 4'üncü tura kaldı. Yarın yapılacak 4'üncü tur oylamasında, 3'üncü turda en çok oyu alan Akarca ile Şentürk ve Kerkez yarışacak.