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Yas 'Pers'pektifi! Reisi'nin ölümü sonrası İran'da olağanüstü saatler: Matem ve intikam sancağı çekildi | Türbelerde ağlayan ağlayana

İran olağanüstü saatler yaşıyor... Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyet helikopter kazasında can verdi. TAKVİM, Orta Doğu'yu sarsan ve İran'ın A Takımı'nın ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası İran'daki gelişmeleri mercek altına aldı. Reisi'nin ölüm haberine müteakip İranlılar türbelere akın etti, hıçkıra hıçkıra ağladı. Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne siyah sancak çekildi. Siyah sancağın matem ve intikamı temsil ettiği biliniyor. Reisi’nin X hesabından ise Saffat Suresi'nin 109-111. ayetleri paylaşıldı. İranlı bakanların ağladığı anlar objektiflere yansıdı.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 09:55 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 09:55
Yas ’Pers’pektifi! Reisi’nin ölümü sonrası İran’da olağanüstü saatler: Matem ve intikam sancağı çekildi | Türbelerde ağlayan ağlayana

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Reisi hayatını kaybetti



İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.




REİSİ'Yİ AKINCI İHA BULDU
Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

Feci kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte Tebriz Valisi Malik Rahmeti, İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'i Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebat can verdi.



CUMHURBAŞKANI BİRİNCİ YARDIMCISI GEÇİCİ OLARAK GÖREVİ DEVRALACAK

İran Anayasası'nın 131'inci maddesi, cumhurbaşkanının ölümü halinde cumhurbaşkanının seçilememesi hallerinde, ülke liderinin (Ali Hamaney) atamasıyla, birinci cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını devralmasını öngörüyor.

Meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurul, yani yasama, yürütme ve yargı başkanları, yeni bir cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içerisinde seçilmesi için süreci düzenlemekle yükümlü.



TAKVİM, Orta Doğu'yu sarsan ve İran'ın A Takımı'nın ölümüyle sonuçlanan helikopter kazası sonrası İran'daki gelişmeleri mercek altına aldı.

"REİSİ'NİN YOLUNDAN DEVAM EDECEĞİZ"

İran'ın resmi haber ajansı Tasnim, hükümet kaynaklarının "İbrahim Reisi'nin yolundan devam edeceğiz. Devlet yönetiminde en ufak bir aksaklığın olmayacağını teyit ediyoruz" duyurusunu paylaştı.



REİSİ'NİN ÖLÜMÜNÜ BÖYLE DUYURDULAR! TÜRBEDE AĞLAMA SESLERİ

İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin ölümüyle ilgili İmam Rıza Türbesi'nde duyuru yapıldı.

İran'da İbrahim Reisi'nin ölümünü böyle duyurdular!


Siyahlara bürünen devlet yetkilisi Reisi ve beraberindekileri 'şehit' olduğunu ilan etti.

O sırada türbede bulunanların ağlayıp çığlık atmaları dikkat çekti.





Reisi'nin boş kalan sandalyesine siyah örtü ve Reisi'nin bir portresi konuldu.



SİYAH SANCAK ÇEKİLDİ! MATEM VE İNTİKAM...

Daha sonra İran'ın Horasan vilayetine bağlı Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne siyah sancak çekildi. Siyah sancağı matem ve intikamı temsil ettiği biliniyor.




YAS VAR

Helikopter kazası İran halkını da derinden etkiledi...



Razavi Türbesi yetkilileri ve ziyaretçilerinin gözyaşlarına boğulduğu anlar saniye saniye objektiflere yansıdı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi için dualar okunuyor


İran genelinde türbelere akın oldu. İbrahim Reisi için kürsüden dua istendi. O sırada İranlıların hıçkıra hıçkıra ağladığı görüldü.



REİSİ'NİN HESABINDAN SAFFAT SURESİ'Nİ PAYLAŞTILAR

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin resmi X hesabından Saffat Suresi'nin 109-111. ayetleri paylaşıldı.

Ayetin meali ise şöyle;

"Selâm olsun İbrâhim'e. Biz, iyilik eden ve işini güzel yapanları işte böyle mükâfatlandırırız. Şüphesiz o bizim mü'min kullarımızdandı."

Reisi'nin ölümü sonrası İranlı bakanın gözyaşları




İRANLI BAKANIN GÖZYAŞLARI

İran Hidayet Bakanı, cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin ölümünün ardından gözyaşlarını tutamadı.




MÜRETTEBATTA CAN VEREN İKİ ALBAY

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İranlı iki albayın isimleri ve fotoğrafları yayınlandı.



Pilot Albay Seyed Taher Mostafavi ve Pilot Albay Mohsen Daryanosh isimli mürettebatın son görüntüleri İran medyasında "Başkanın uçuş ekibinin fotoğrafları" notuyla paylaşıldı.

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