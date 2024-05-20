Yas ’Pers’pektifi! Reisi’nin ölümü sonrası İran’da olağanüstü saatler: Matem ve intikam sancağı çekildi | Türbelerde ağlayan ağlayana

"REİSİ'NİN YOLUNDAN DEVAM EDECEĞİZ" İran'ın resmi haber ajansı Tasnim, hükümet kaynaklarının "İbrahim Reisi'nin yolundan devam edeceğiz. Devlet yönetiminde en ufak bir aksaklığın olmayacağını teyit ediyoruz" duyurusunu paylaştı.

Siyahlara bürünen devlet yetkilisi Reisi ve beraberindekileri 'şehit' olduğunu ilan etti. O sırada türbede bulunanların ağlayıp çığlık atmaları dikkat çekti. Reisi'nin boş kalan sandalyesine siyah örtü ve Reisi'nin bir portresi konuldu.

REİSİ'NİN ÖLÜMÜNÜ BÖYLE DUYURDULAR! TÜRBEDE AĞLAMA SESLERİ İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin ölümüyle ilgili İmam Rıza Türbesi'nde duyuru yapıldı.





SİYAH SANCAK ÇEKİLDİ! MATEM VE İNTİKAM...



Daha sonra İran'ın Horasan vilayetine bağlı Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne siyah sancak çekildi. Siyah sancağı matem ve intikamı temsil ettiği biliniyor.









YAS VAR



Helikopter kazası İran halkını da derinden etkiledi...







Razavi Türbesi yetkilileri ve ziyaretçilerinin gözyaşlarına boğulduğu anlar saniye saniye objektiflere yansıdı.



İran genelinde türbelere akın oldu. İbrahim Reisi için kürsüden dua istendi. O sırada İranlıların hıçkıra hıçkıra ağladığı görüldü.