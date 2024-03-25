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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 13:31 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 13:31

SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM!

Son dakika haberine göre, Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana Saimbeyli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 13:10'de gerçekleşen depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü.

Afad'ın duyurduğu veriler ile 25 Mart 2024 tarihinde saat 13.00 sularında bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin arından Afad depremin ayrıntılarını paylaştı!

İşte, detaylar;

#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-03-25
Saat:13:10:46 TSİ
Enlem:37.85194 N
Boylam:36.25056 E
Derinlik:7.02 km

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

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