Yaralı halde araç kullanırken kaza yaptı! Kan kaybından hayatını kaybetti

Ümraniye'de, bacağından silahla yaralı olan sürücü, park halindeki kamyona çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve çok kan kaybettiği belirtilen sürücü Durdu Ertürk, hayatını kaybetti.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı'nda meydana geldi. Durdu Ertürk, kullandığı 34 DZB 113 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, kamyona çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kanaması olan sürücünün bacağından silahla yaralandığını belirledi.

Nabzı zayıflayan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Bir süre kalp masajı yapılan sürücü Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ertürk hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ertürk'ün cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kaza yapan otomobil ise çekiciyle yediemin otoparkına kaldırıldı.

Olay yerindeki bir kişi, "Bir ses duyduk, dükkanımızda oturuyorduk. Dışarı çıktık. Baktığımızda arabanın sert bir şekilde kamyonun lastik kısmına vurduğunu gördük" dedi.