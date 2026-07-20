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Bakan Kurum'dan Tuzla dönüşüm paylaşımı

Bakan Kurum'dan Tuzla dönüşüm paylaşımı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla Has Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin başarıyla tamamlandığını duyuran bir video paylaştı.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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