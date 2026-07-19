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Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1'i ağır 8 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1'i ağır 8 yaralı

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Adıyaman-Kahta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvanın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kontrolden Çıkarak Şarampole Uçtu

Kaza, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan Mehmet Halit D. idaresindeki panelvanın, Adıyaman-Kahta Karayolu Fuar Alanı Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan araç, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Halit D. ile araçta yolcu olarak bulunan Abdurrahman D., Türkan S., Gülbahar D., Büşra D., Kübra D., Songül D. ve Zeynep D. yaralandı.

1 Yaralının Durumu Kritik

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve bölge trafik polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.Yaralılardan Abdurrahman D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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