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Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye "Asla yalnız bırakmayacağız" mesajı
Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye "Asla yalnız bırakmayacağız" mesajı
Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 15:51
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Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirtti.
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