Adana'da dükkana giren saldırgan PVC ustasını tabancayla ağır yaraladı

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 20:03 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 20:11

Dükkanda otururken silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen kasklı iki şüphelinin biri motorda beklerken, diğeri PVC ustası Ali Güloğlu'nun iş yerine girdi. Belindeki tabancayı çıkaran saldırgan, taburede oturan Güloğlu'na peş peşe ateş edip kaçtı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Karnından ve bacağından yaralanan Güloğlu, esnaf ve yakınları tarafından otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan ustanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Daha önce de hedef olmuştu

Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güloğlu'nun iş yeri ve evinin daha önce de iki kez kurşunlandığı belirtildi.