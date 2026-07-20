Şanlıurfa’da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 17:36

Halfeti yolunda kaza

Diyarbakır'dan hafta sonu gezisi için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gidenlerin içinde bulunduğu otomobile, otoban bağlantı yoluna çıktığı sırada bir ticari araç yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlarda bulunan Zemzama Sever, Güneş Seydi ve Zeynep Ecrin Seydi olay yerinde hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı.

Kaza anı saniye saniye kamerada

Önceki gün yaşanan kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri olayı net bir şekilde ortaya koydu. Kaydedilen görüntülerde: otomobilin yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı, bu sırada seyir halinde olan ticari aracın otomobile şiddetle çarparak metrelerce sürüklediği anlar yer aldı.