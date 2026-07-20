Beylikdüzü'nde iş yerinde yangın!

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 21:18

Alevler üst kattaki daireye sıçradı

Olay, saat 18.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Davut Paşa Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kattaki daireye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.