CANLI YAYIN
Geri
Beylikdüzü'nde iş yerinde yangın!

Beylikdüzü'nde iş yerinde yangın!

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Beylikdüzü'nde 4 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın, üst kattaki daireye sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Alevler üst kattaki daireye sıçradı

Olay, saat 18.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Davut Paşa Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kattaki daireye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın analizi: Güvenli liman olmaya devam edecek
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın analizi: Güvenli liman olmaya devam edecek
Şanlıurfa’da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa’da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bayrampaşa kapalı pazar yerinde şüpheli ölüm: Ceset bulundu
Bayrampaşa kapalı pazar yerinde şüpheli ölüm: Ceset bulundu
CHP Samsun İl Başkanlığı'nda 'devir-teslim' gerginliği
CHP Samsun İl Başkanlığı'nda 'devir-teslim' gerginliği

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle