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Yalova'da feribot karaya oturdu!

Yalova'da feribot karaya oturdu!
05.09.2020 04:24

Yalova'da iddiaya göre dümeni kilitlenen feribol, karaya oturdu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, feribotta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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