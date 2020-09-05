Yalova'da iddiaya göre dümeni kilitlenen feribol, karaya oturdu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, feribotta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yalova'da feribot karaya oturdu!
05.09.2020 04:24
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