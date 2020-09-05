Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.
Üniversiteler açılacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e "uzaktan eğitim yapılsın" tavsiyesi
05.09.2020 01:34
- Üniversiteler açılacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e "uzaktan eğitim yapılsın" tavsiyesi
- Mossad'ın eski yetkilisi David Meiden'den İsrail-BAE itirafı!
- Son dakika: Aile hekimlerine koronavirüs sebebiyle ek ödeme kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
- Meis Adası üzerinden hangi plan işliyor? Fransa’nın Doğu Akdeniz'deki ikiyüzlü tutumu...
- SOLOTÜRK ekibi Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı
- Sakarya'daki fındık kavgasının gerçek sebebi ortaya çıktı! Türkiye’yi böyle aldattılar...
- Son dakika: Başkan Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine telefonla bağlandı!
- Başkan Erdoğan'dan akıllı yolda ilk sürüş! İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: "Kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık"
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar: 6 şehre yeni hastane yapacağız
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara-Niğde Otoyolu açılışında önemli açıklamalar
- Türkiye'nin en akıllı yolunun açılışında Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu makam aracıyla test etti