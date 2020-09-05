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Üniversiteler açılacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e "uzaktan eğitim yapılsın" tavsiyesi

Üniversiteler açılacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e
05.09.2020 01:34

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.


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