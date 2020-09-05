Bayrampaşa’da kaza yapan araç alev aldı

05.09.2020 04:52

Bayrampaşa’da D-100 Karayolu’nda 34 MEY 10 plakalı otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önündeki 34 DF 3241 plakalı araca ve bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilin içerisindeki 2 kişi yaralandı.