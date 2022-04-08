RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Yalova Çiftlikköy'de vahşi cinayet! Arkadaşını boğazını keserek öldürdü: Aynı kızdan hoşlanıyorduk beni dövdü gururuma dokundu

Yalova Çiftlikköy'de vahşi cinayet! Arkadaşını boğazını keserek öldürdü: Aynı kızdan hoşlanıyorduk beni dövdü gururuma dokundu

Yalova Çiftlikköy'de vahşi cinayet! Arkadaşını boğazını keserek öldürdü: Aynı kızdan hoşlanıyorduk beni dövdü gururuma dokundu
08.04.2022 16:43

OTOMATİK OYNAT

Haber 05:12
Kasapta 125, Et ve Süt...
Haber 01:59
Boğaz'dan 8 katlı apartman...
Haber 09:04
Asıl geri kalmışlığı...
Haber 00:26
İYİ Partili Arzu Önşen: Ben...
Haber 01:06
İstanbul merkezli 2 ilde...
Haber 01:36
Adana'da otoparkta kanlı pusu!...
Haber 01:18
Talihsiz kaza! İşe geç...
Haber 04:31
Koray Candemir'in annesi 9....
Haber 02:14
İBB ekipleri gündüz vakti...
Haber 02:59
Van'da HDPKK provokasyonu! 3'ü...
Haber 00:46
Özel Haber | Benzema rekor...
Haber 02:51
İstanbul'da ulaşım zammı...

Yalova'da, tartıştığı arkadaşı İbrahim Karakılıç'ı (21) cam parçasıyla boğazını kesip, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Uğur Önder Türkyılmaz (23), adliyeye sevk edildi. Türkyılmaz, ifadesinde "Aynı kızdan hoşlanıyorduk. Beni dövdü, gururuma yediremedim" dedi.

Haber Videoları

Olay, dün Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. İbrahim Karakılıç ile Uğur Ender Türkyılmaz arasında kız meselesinden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Türkyılmaz, elindeki cam parçasıyla Karakılıç'ın boğazını kesti. Karakılıç, kanlar içinde yere yığılırken, Türkyılmaz da kaçtı. İbrahim Karakılıç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkyılmaz ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

İbrahim Karakılıç

İfadesi alınan Uğur Önder Türkyılmaz, "İbrahim'i 15 gündür tanıyorum. Aynı inşaatta çalışmaya başladık ve aynı evde kalıyorduk. Aynı kızdan hoşlanıyorduk. 1 gün önce bu nedenle beni dövdü.

Ben bunu gururuma yediremedim. Ertesi gün inşaata çalışmaya gittik. Konu açılınca yine kavga etmeye başladık. Ben de bulduğum cam parçasıyla boğazını kestim" dedi. Uğur Önder Türkyılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA