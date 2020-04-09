Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsün (Kovid-19) en net görüntüsünü Wuhan Viroloji Enstitüsü paylaştı. Laboratuvarda elde edilen görüntülerde siyah noktalar virüsün ne denli hızlı büyüdüğünü gözler önüne seriyor.
Wuhan Viroloji Enstitüsü dünyaya duyurdu: İşte Kovid-19 virüsünün en net görüntüsü!09.04.2020 23:24
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