Haberler Video Haber Videoları Wuhan Viroloji Enstitüsü dünyaya duyurdu: İşte Kovid-19 virüsünün en net görüntüsü!
Wuhan Viroloji Enstitüsü dünyaya duyurdu: İşte Kovid-19 virüsünün en net görüntüsü!

Wuhan Viroloji Enstitüsü dünyaya duyurdu: İşte Kovid-19 virüsünün en net görüntüsü!

09.04.2020 23:24

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsün (Kovid-19) en net görüntüsünü Wuhan Viroloji Enstitüsü paylaştı. Laboratuvarda elde edilen görüntülerde siyah noktalar virüsün ne denli hızlı büyüdüğünü gözler önüne seriyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları