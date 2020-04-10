Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir 10.04.2020 00:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara teşekkür niteliğinde bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir." ifadelerine yer verdi.