Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara teşekkür niteliğinde bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara teşekkür niteliğinde bir paylaşım yaptı.
İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;
Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. pic.twitter.com/GLuytiR4Zq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2020
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