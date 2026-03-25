Araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı mı? İşte gerçeği yansıtan o açıklama

Son günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Trafik Kanunu değişti, araç içinde telefon tutucu ve dikiz aynasına koku asmak yasaklandı" iddiaları, sürücüler arasında büyük bir merak ve endişe konusu oldu. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan ve cezai işlem uygulanacağı öne sürülen bu paylaşımlar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) harekete geçti. Konuya dair resmi açıklamayı ve merak edilen tüm detayları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

DMM'den yalanlama: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu içeriklerin yanıltıcı olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerin çarpıtıldığı ve henüz kesinleşmemiş hususların "yasaklanmış" gibi sunulduğu belirtildi. DMM, özellikle telefon tutucu ve araç kokusu gibi ekipmanlara yönelik bir yasak kararının şu an için bulunmadığını net bir şekilde ifade etti.

Yeni yönetmelik çalışmaları devam ediyor

Açıklamada, araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin uygulama esaslarını belirleyecek olan yönetmelik çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi. Bu süreçte trafik ekiplerinin ceza kesmekten ziyade, sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine odaklandığı kaydedildi. Vatandaşların, resmi makamlar dışındaki spekülatif paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Sürücüler nelere dikkat etmeli?

Trafik Kanunu'ndaki güncellemeler, sürüş güvenliğini artırmayı hedeflerken, ekipman kullanımının görüş açısını kapatmaması gibi genel güvenlik kuralları halen geçerliliğini koruyor. Ancak "telefon tutucu" kullanımının tamamen yasaklanması gibi bir madde yeni düzenlemede yer almıyor.