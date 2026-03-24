İstanbul ve Kocaeli'de Nevruz operasyonu: PKK/KCK propagandası yapan 38 kişi gözaltına alındı

Operasyonlarda, Nevruz etkinliklerinde PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

Nevruz etkinliklerinde örgüt propagandası tespit edildi

Yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım eden kişilerin katılımıyla düzenlenen Nevruz etkinliklerinde örgüt propagandası yapıldığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından İstanbul ve Kocaeli'de tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

38 kişi gözaltına alındı

Operasyonda 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel materyaller ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 307 fişek ile birlikte örgütsel flamalar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.