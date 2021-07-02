Haberler Video Haber Videoları Van Erciş'te mide bulandıran görüntü! Ekmek hamuruyla top gibi oynadılar

Van Erciş'te mide bulandıran görüntü! Ekmek hamuruyla top gibi oynadılar

Van Erciş'te mide bulandıran görüntü! Ekmek hamuruyla top gibi oynadılar
02.07.2021 09:43 - Son Güncelleme: 02.07.2021 09:43
Ana Sayfa 01:31
Bakan Akar açıkladı: Planımızı...
Ana Sayfa 01:28
Kılıçdaroğlu yine çelişti
Ana Sayfa 03:03
Akraba kavgası: Dayı öldü,...
Ana Sayfa 00:35
Bakan Koca'dan sevindiren...
Ana Sayfa 01:44
Taksit sayılarına ayar!
Ana Sayfa 00:36
Başkan duyurdu: Yayın yayında
Ana Sayfa 00:38
'Kaynar su gibisin' Seda...
Ana Sayfa 02:41
Aslı Enver yakayı ele verdi!...
Ana Sayfa 08:31
Fenerbahçe'nin yeni teknik...
Ana Sayfa 03:40
Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert...
Ana Sayfa 36:24
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:32
Moda dünyasına dev adım!

Son dakika haberi... Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamuru ile yaptığı yakışıksız hareketler görüldü. Videoyu çeken kişinin bir ara "Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak" dediği duyuluyor. Sosyal medyada videoya yorum yapan vatandaşlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.


Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti. Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamuru ile yaptığı yakışıksız hareketler görüldü.

HAMURA TEKME ATTI
Hijyen kurallarının yok sayıldığı videoda, fırın çalışanlarının ekmek hamuruna tekme attığı, top oynar gibi oynadığı, hamurun bir tavana bir yere atıldığı görülüyor. Videoyu çeken kişinin bir ara "Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak" dediği duyuluyor.

TEPKİ TOPLADI
Sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar tarafından da büyük tepkiyle karşılandı. Videoya yorum yapan insanlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.

Haber Videoları