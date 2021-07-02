Van Erciş'te mide bulandıran görüntü! Ekmek hamuruyla top gibi oynadılar

Son dakika haberi... Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamuru ile yaptığı yakışıksız hareketler görüldü. Videoyu çeken kişinin bir ara "Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak" dediği duyuluyor. Sosyal medyada videoya yorum yapan vatandaşlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti. Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamuru ile yaptığı yakışıksız hareketler görüldü.

HAMURA TEKME ATTI

Hijyen kurallarının yok sayıldığı videoda, fırın çalışanlarının ekmek hamuruna tekme attığı, top oynar gibi oynadığı, hamurun bir tavana bir yere atıldığı görülüyor. Videoyu çeken kişinin bir ara "Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak" dediği duyuluyor.

TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar tarafından da büyük tepkiyle karşılandı. Videoya yorum yapan insanlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.