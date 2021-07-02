Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan: 52 milyon doz aşı yaptık

Başkan Erdoğan: 52 milyon doz aşı yaptık

Başkan Erdoğan: 52 milyon doz aşı yaptık
02.07.2021 18:30 - Son Güncelleme: 02.07.2021 18:44
Ana Sayfa 02:49
Fenerbahçe’nin yeni hocası...
Ana Sayfa 03:54
Bakan Koca Sakarya'da toplu...
Ana Sayfa 01:50
İstanbul Büyükçekmece’de...
Ana Sayfa 34:02
1000 yataklı şehir...
Ana Sayfa 01:04
Atakan Çelik'in güzel eşi...
Ana Sayfa 00:50
Son dakika: Ferhan Şensoy’un...
Ana Sayfa 16:39
"Tapusu devlettedir, öyle de...
Ana Sayfa 01:38
Başkan Erdoğan Sakarya’da
Ana Sayfa 00:49
Gözden uzak tuttuğu eşi...
Ana Sayfa 04:22
Faizsiz konut şirketlerine...
Ana Sayfa 01:23
Geçen yıla göre 19,8 milyar...
Ana Sayfa 01:17
Hülya Avşar cesaretini...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, " Salgına karşı en etkili silah olan aşı konusunda erken vaziyet alarak önemli bir başarıya imza attık. Biz 52 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. " dedi.


52 MİLYON DOZ AŞI YAPTIK

Son 1,5 yıldır koronavirüs sürecinde yaşananlar dahi ülkemizin 2002'den beri kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından yeterlidir. Türkiye, son 1 asrın en büyük sağlık krizi diye nitelenen bu salgını, hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. Sağlık hizmetlerinden tedarik zincirine sosyal destek programlarına hiçbir alanda boşluk ya da kaos oluşmasına müsaade etmedik. İngiltere 100 150 sterlin ile aşı yapıyor biz ise ücretsiz aşı yapıyoruz. Salgına karşı en etkili silah olan aşı konusunda erken vaziyet alarak önemli bir başarıya imza attık. Biz 52 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık.

Haber Videoları