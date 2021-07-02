Özel jetle Samsun'a giden Kılıçdaroğlu kendisiyle çelişti: Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti. Tutarsızlıkları ve asılsız iddialarıyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu özel jet ile gittiği samsunda 'israf'tan dem vurarak, iktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını iddia etti.