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Özel jetle Samsun'a giden Kılıçdaroğlu kendisiyle çelişti: Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım

Özel jetle Samsun'a giden Kılıçdaroğlu kendisiyle çelişti: Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım
02.07.2021 01:30 - Son Güncelleme: 02.07.2021 01:32
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti. Tutarsızlıkları ve asılsız iddialarıyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu özel jet ile gittiği samsunda 'israf'tan dem vurarak, iktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını iddia etti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti. Tutarsızlıkları ve asılsız iddialarıyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu özel jet ile gittiği samsunda 'israf'tan dem vurarak, iktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını iddia etti.
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