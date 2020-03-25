Uzman isim Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş corona virüsü açıklaması: “1 ayda kontrol altına alınır” 25.03.2020 14:44

Son dakika corona virüsü haberi… Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Şuana kadar koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bine dayandı. Koronavirüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma yasağının önemine dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Halk kurallara uyarsa yayılım 1 ayda kontrol altına alınır. Sadece yaşlılar değil herkesin evlerine girmesi gerekiyor. Bu durumda okulların erteleneceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"HER YAŞTAN KİŞİNİN EVİNE GİTMESİ GEREKİYOR"

Koronavirüs salgınından korunmanın 2 yolunun olduğunu ve bunları uygulamanın da çok basit olduğunu söyleyen Ceyhan, "Elimizi iyi temizleyeceğiz ve sosyal izolasyonu sağlayacağız. İnsanlarla aramıza en az 1 buçuk metre mesafe koymak gerekir. Bir de orada bir yanlış anlama var sanki 65 yaşındakiler eve kapanacak ama gençler gezecek. Öyle bir şey yok. Herkesin eve girmesi gerekiyor" dedi.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BASİT BİR ŞEY SANILIYOR"

Sokağa çıkma yasağı olmadan vatandaşların kurallara uymaları gerektiğini vurgulayan Ceyhan, "İnsanlar sokağa çıkma yasağını çok basit bir şey sanıyor. Bunun bir sürü ekonomik ve sosyal yükü var." şeklinde konuştu.

"ÇİN'DEN GELEN İLAÇLAR..."

İlaçların şu ana kadar kesin ve etkin olduğunun belirlenemediğini hatırlatan Ceyhan şunları kaydetti:

Hasta ağır durumda ve yapabilecek hiç bir şey yok. Mecburen bazı ilaçları deniyorsunuz. Çin de bunu yaptı. Bu ilaçları bir grup hastaya vereceğiz. Sonra geri dönüp bakacağız. Bu ilaç gerçekten iyileştirici mi diye. Eğer işe yarıyorsa devam edilecek. Yoksa daha etkin bir ilaca geçilecek.



İlaçların koruyucu özelliği olmadığını özellikle vurgulamak lazım. Çin'den gelenler yoğun bakımda bulunan ağır hastalara verilecek. Eski bir grip ilacı. ABD'de önceki gün bu ilaçları New York'da denemeye başladı.

"1 AYDA KONTROL EDEBİLİRİZ"

Türkiye için salgının seyrinin tamamen halkın elinde olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Şu ana kadar ilk günlerde artış biraz daha hızlıydı. Ne İran kadar çok vaka vardı. Ne de Avrupa ülkeleri kadardı. Başlangıçta salgını çok güzel kontrol ettik. Çünkü onların ilk gün artışları bizden yavaştı. Ama şimdi son 2 günün rakamları biraz daha düşük. Günlük değerlendirirsek hata ederiz. Bunun daha uzun süre gözlemlenmesi lazım. Tabi Türkiye için bundan sonra ne yapacağımıza bağlı. Durum İtalya, Fransa gibi çok kötüde gidebilir. Ama diğer taraftan Çin, Güney Kore gibi kontrolde edebiliriz. Şu an da bütün iş halkın elinde. Devlet tedbirlerini alıyor ama halk uygulamadıktan sonra hiç bir işe yaramaz. Benim de gözlemlediğim ilk günlere göre uyum biraz daha arttı. Eğer öyle olursa en fazla 1 ay içerisinde yavaşlamaya başladığını görürüz. Ama eğer uymazlar ise bu aylarca sürecek mücadele haline gelir" dedi.