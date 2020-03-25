Çin'de yeni virüs! Hanta virüsü nedir, nasıl bulaşır? Uzman İsim canlı yayında açıkladı 25.03.2020 14:41

Çin'in Yunnan eyaletinden Shandong'a otobüsle dönen bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan test sonucunda ölen kişinin Hanta virüsünü taşıdığı ortaya çıktı. Otobüste bulunan 32 kişi de karantinaya alındı. Peki, Hanta virüsü nedir, nasıl bulaşır? Hantavirüs koronavirüs gibi insandan insana bulaşır mı? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, A Haber canlı yayınında Hantavirüse dair merak edilenleri anlattı.