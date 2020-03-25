Müge Anlı'yı üzen Ayşe Yücel olayında 27 yıl sonra şaşırtan gelişme! Yayın sonunda annesini... 25.03.2020 15:12

Müge Anlı'yı da derinden üzen Ayşe Yücel olayında tüm Türkiye gözyaşlarına boğulmuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Ayşe Yücel'in hayat hikayesine derinden üzüldü. 3 yaşındaki oğlu Durdu'yu, bundan tam 27 yıl önce Kırşehir'de yerini hatırlayamadığı bir sokağa bıraktığını söyleyen Ayşe Yücel, şu anda 30 yaşlarında olan oğlunu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Kısa sürede Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına Türkiye'nin her yerinden konuyla ilgili bilgi geldi. Müge Anlı ve ekibi, titiz çalışmaları sonucunda canlı yayında kısa bir süre içerisinde acılı anneye müjdeli haberi verdi. Ayşe Hanım'ın oğlu Duru bulundu ancak biyolojik annesi ile görüşmek istemediğini ifade etti. Müge Anlı, 25 Ocak Atv canlı yayınındaki son bölümünde, yayın sonrası yaşananları anlattı!

Güvenilirliği ve kariyerindeki başarısı ile dikkat çeken Müge Anlı, Ayşe Yücel'in oğlu Durdu'yu ararken duygusal anlar yaşadı... 27 yıldır görmediği oğlunu arayan Ayşe Yücel'in yaşamı yürek sızlattı. Müge Anlı ve ekibinin bulduğu Ayşe Hanım'ın oğlu Durdu, telefon bağlantısında görüşmek istemediğini belirtse de yayın sonrası sürpriz gelişme yaşandı.

Yayın sonrasında annesini arayan Durdu Bey, öncelikle kafasında soru işareti olarak kalan soruları sordu ardından da, "Sen beni büyüttün, bana baktın... Yarıma gerekli bir şey olursa beni ara ben sana bakarım" sözleriyle herkesi mutlu etti.