Uzman isim canlı yayında anlattı: Türkiye’nin Kovid-19'la mücadelesi nasıl ilerliyor? 15.04.2020 00:23

Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinin nasıl ilerlediğini anlattı. Kıtalar arasındaki vaka – ölüm oranlarının farkıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Çetinkaya, ‘’Şu andaki farklılıklar tabii hastalık süresiyle ilgili. Yani ilk vakanın belirlendiği ve günümüze geldiği günler farklı olabilir. Tanı koyulan vaka sayıları da farklı. Dikkat ederseniz Arap ülkelerindeki 103 bin vakada görülen 5 bin vefat oranı var. Yani bunun yarı oranını düşündüğümüz zaman yine Türkiye daha iyi bir durumda şu anda.'' dedi. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede Avrupa ülkelerine göre elinde bir avantaj olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çetinkaya, ''yaşlı nüfusumuz az, bu bizim avantajımız’’ ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya koronavirüs süreciyle ilgili A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşlı nüfusun Avrupa'ya kıyasla az olduğunun altını çizen Çetinkaya, ''bu bizim avantajımız'' dedi.



İşte Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya'nın açıklamaları;

VEFAT ORANI SAYILARIMIZ BİR MİKTAR ARTABİLİR

Belki bizim vefat oranı sayılarımız da bir miktar daha artabilir gelecek günlerde. Çünkü bunu daha önceki günlere göre düşünmek gerekiyor. Avrupa kıtasında Almanya'yı çok başarılı olarak düşündüğümüzde ilk dönemlerde 1.34'lerde görülen vefat oranı daha sonraki günlerde bu takip oranları arttıkça 2.36'ya kadar yükseldiğini gördük. Bugün için ülkemizdeki vefat oranı açısından inşallah daha da artmaz ve bu noktada stabil olarak devam eder. Ve biz de sevdiklerimizden, arkadaşlarımızdan, yakınlarımızdan ayrılmamış oluruz.

BİRDEN FAZLA TEST YAPIYORUZ

Bazı vakalarda birden fazla sayıda test yapıyoruz. Yani hastaya tanı koyarken bazen negatif gidebiliyor ikinci bir test yapabiliyoruz. Ya da taburcu ederken hastalığın kontrol altına alınıp alınmadığını kontrol etmek için test yapıyoruz. Şu anda solunum problemi olan hastalardan test örneği alıyoruz. Önceleri yurt dışı temasıyla gelen sadece solunum yolu semptomları olan hastalardan alıyorduk. Testinizi ne kadar çok yaparsanız, hasta olanları erkenden tespit etme şansına sahip oluyorsunuz ve o hastanın da filyasyon çalışmasında kiminle temas ettiğini tespit edip o temasta olan kişileri onların izolasyonunu sağlayıp hastalığın yayılmasını engellemiş oluyorsunuz. Yani erken vaka sayısı testle bire bir paralellik gösteriyor, başarıyı gösteriyor aslında.

GENÇ NÜFUSUMUZ ÜLKE OLARAK AVANTAJIMIZ

Sayın Sağlık Bakanımızın daha önceki açıklamalarında bir grafikleri vardı, o grafiklerinde hastaların yaş aralıklarını paylaşmıştı. Yaş aralıkları bizim Türkiye'de daha çok gençlerin hasta olduğu bir kümelenme görmüştük. Tabii bu neden kaynaklanıyordu? Biz 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların izolasyonunu sokağa çıkma yasağıyla getirdiğimiz için bu genç nüfusun enfekte olduğunu, hasta olduğunu görmüş olduk. Yani biraz da yaşlılarımızı korumuş olduk.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sayısı yüzde 9'larda iken bu Avrupa ülkelerinin çoğunda yüzde 20'lerde yüzde 22'lerde yani biz daha genç bir nüfusa sahibiz. Bu da ülke olarak bizim bir avantajımız.