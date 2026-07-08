Cizre-Silopi karayolunda tır yan yattı: 1 yaralı

Miçotakis'ten Ankara'da F-35 ve Türkiye açıklaması

Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların zamanla yarıştığı çalışma sonrasında sürücü T.S. sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada tır sürücüsü T.S., devrilen aracın kabini içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralının yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Cizre-Silopi karayolu üzerinde bulunan Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi.Nusaybin istikametinden Habur Sınır Kapısı'na doğru seyir halinde olan T.S. yönetimindeki tır, hastane kavşağına geldiği sırada sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.