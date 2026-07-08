Cizre-Silopi karayolunda tır yan yattı: 1 yaralı
Nusaybin istikametinden Habur Sınır Kapısı'na giden tırın yan yatması sonucu araçta sıkışan sürücü, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.
Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti
Kaza, Cizre-Silopi karayolu üzerinde bulunan Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi.Nusaybin istikametinden Habur Sınır Kapısı'na doğru seyir halinde olan T.S. yönetimindeki tır, hastane kavşağına geldiği sırada sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Araç İçinde Sıkıştı
Kazada tır sürücüsü T.S., devrilen aracın kabini içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralının yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye Kaldırıldı
Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların zamanla yarıştığı çalışma sonrasında sürücü T.S. sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.